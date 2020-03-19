محمد إمام مع أبناء شقيقه رامي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري محمد إمام جمهوره في صورة له مع أبناء شقيقه رامي إمام، من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

محمد علق على الصورة التي نشرها، وكتب: «عادل وعز الدين ولاد رامي أخويا ماشاء الله كبروا لحد مابقوا اكبر مني، ربنا يحفظهم ويحفظ جميع ولادنا وبناتنا».

الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور التي علقت بطرافة على الصورة، وهناك عدد من الفنانين أيضا علقوا ومنهم هند صبري، فيفي عبده، رانيا ياسين، ومروة ناجي.

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وحقق محمد إمام نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «هوجان»، والعمل بطولة كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وفي السينما شارك الفنان المصري محمد إمام قدم بطولة فيلم «لص بغداد»، والذي شارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم أحمد رزق، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، وغيرهم.

يُذكر أن محمد عادل إمام تزوج من نوران طلعت في شهر أغسطس الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وبحضور والده الفنان عادل إمام.