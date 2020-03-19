نهال عنبر تدافع عن ياسمين صبري: «أي واحدة توافق على أبو هشيمة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية نهال عنبر التهنئة للفنانة ياسمين صبري بعد إعلان خطوبتها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

الفنانة المصرية قالت، في لقاء صحفي: “أنا باركت للفنانة ياسمين صبري، وأتمنى لهما السعادة في حياتهما ويتمم لهما على خير دائمًا”.

نهال دافعت عن ياسمين بعد الانتقادات التي تعرضت لها واتهامها بالموافقة على أبو هشيمة من أجل المال، بقولها: “بقول للمنتقدين خليكم في حالكم، ولو أي واحدة سيتقدم لها أحمد أبو هشيمة ستوافق”.

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد أعلن مؤخرا ارتباطه الرسمي بالفنانة ياسمين صبري.

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أبو هشيمة صرح إن ارتباطه بياسمين صبري تم على المستوى العائلي، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل وموعد عقد القران قريبًا جدا.

وكشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل أكثر عن قصة حب ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، حيث قال: “أبو هشيمة وياسمين صبري تعرفوا على بعض من 3 أشهر فقط، بصدفة لا يمكن أن تتكرر”.

وأضاف، في برنامجه “الحكاية” على قناة MBC مصر: “الخطوبة تمت، ومن المقرر أن عقد القران سيقام بعد 3 أو 4 أشهر من الآن”، مؤكدا أن أحمد أبو هشيمة منبهر جدا بياسمين صبري، وأنه سعيد بعلاقته بها.

وكان أحمد أبو هشيمة قد نشر مؤخرا صورة على خاصية “ستوريز” على موقع “انستجرام”، وهو ممسك بيد حبيبته التي ترتدي نفس المجوهرات من خاتم ماسي وأساور Cartier التي ارتدتها الفنانة ياسمين صبري في مجموعة صور نشرتها سابقا، وهو ما أكد صحة أنباء الارتباط التي ترددت الأيام الماضية.