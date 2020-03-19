شاهد هدية يسرا لعبير صبري في عيد ميلادها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية يسرا على تهنئة صديقتها الفنانة عبير صبري بعيد ميلادها، وأرسلت لها هدية خاصة.

عبير نشرت عبر خاصية «الأستوري»، على موقع «أنستجرام»، صورة للهدية التي تلقتها من يسرا، وهي عبارة عن سلسلة ذهبية في نهايتها كف يد.

كتبت عبير صبري تعقيبا على الصورة: “أحلى هدية من الملكة يسرا في عيد ميلادي، بحبك».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة عبير صبري، وأشادوا بذوق يسرا في اختيار الهدية.

عبير صبري احتفلت بعيد ميلادها من قبل برفقة عدد من أصدقائها وزوجها، وتلقت هدية خاصة منه.

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كما فوجئت يسرا باحتفال كبير لها بمناسبة عيد ميلادها من فريق عمل مسلسل «دهب عيرة»، واحتفل بها كذلك عدد من الأصدقاء.

يشار إلى أن عبير صبري تشارك يسرا في بطولة مسلسل “دهب عيرة” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.

المسلسل من بطولة جومانا مراد، وحلا شيحة، وهنادي مهنى وخالد أنور ومن تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب.

عبير صبري من مواليد عام 1971، أكملت 49 عاما، تزوجت منذ شهور من المحامي أيمن البياع بعد قصة حب سريعة بينهما.

عبير حققت النجاح مؤخرا من خلال مشاركتها في مسلسل «الأخ الكبير» مع الفنان محمد رجب، أيتن عامر، دينا فؤاد، هبة مجدي، وعدد من الفنانين.