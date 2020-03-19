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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة المصرية شيما الحاج، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول هروبها من مصر بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
شيما الحاج، قالت في تدوينتها: “الناس اللي بتقول إني سبت مصر وعايشه بره؟ نعم في إيه.. تقريبا اللي مني واللي يعرفني يعرف إني أنا عمري مقدر أعيش في بلد غير مصر ولا أتنفس هوا غير هوا مصر”.
وأضافت: “أنا أعشق تراب هذه الأرض من صغري.. واتولدت فيها وعايشة فيها بسافر وارجع بحنين العاشق لمعشوقته، وأعشق هواها بل أموت من أجلها.. أعشقك لأنك أمي ونيلك ونهر بردي بيسروا بدمي”.
وكانت شيما الحاج، قد احتفلت بخطبتها مؤخرًا ونشرت صور من حفل الخطوبة، والتي ارتدت خلالها فستان أحمر، وتزامن الحفل مع الاحتفالات بعيد الحب.
وكتب على دعوات الحفل اسم أسرة شيما، وعائلة يونس الحاج أحمد، وخطيبها رجل أعمال يسمى أحمد.
شيما كانت قد شاركت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد خروجها من السجن، وأطلت خلال الحفل بفستان أسود، عاري الكتفين وبشق مفتوح لأعلى الساق.
شيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم “سالم أبو أخته” مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.
كانت هذه تفاصيل خبر شيما الحاج عن شائعة هروبها من مصر: «مقدرشي اتنفس هواء غير هواها» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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