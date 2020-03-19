شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد والدها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
احتفلت الفنانة المصرية شيرين رضا بعيد ميلاد والدها الفنان الكبير محمود رضا، مؤسس فرقة “رضا” للفنون الشعبية، والذي أتم عامه الـ 90.
الفنانة المصرية نشرت صورة لها من مرحلة مراهقتها، ظهرت فيها وهي تحتضن والدها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
شيرين وهت تهنئة خاصة لوالدها، بقولها: “عيد ميلاد سعيد بابا.. 90 عاما ومازلت رائعا.. بحبك”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها بعيد ميلاد والدها.
وكان قد ظهر مقطع فيديو مؤخرا للفنان محمود رضا، ، وهو يرقص رقصته الشهيرة بفيلم “غرام في الكرنك”.
محمود رضا ظهر في المقطع وهو يؤدي رقصته الشهيرة مع فرقته على خشبة المسرح بروح مليئة بالشباب والمرح، رغم تقدمه في العمر.
وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل كبير، وعبروا عن إعجابهم الشديد به وبمحافظة محمود رضا على لياقته خفة حركته وروحه الشبابية.
ومحمود رضا راقص استعراضي وممثل مصري، من مواليد القاهرة عام 1930، تتلمذ على أيدي شقيقه علي رضا، تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، أسس فرقة للفنون الشعبية “رضا”، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه “غرام في الكرنك، أجازة نص السنة، ساحر النساء، قلوب حائرة”.
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