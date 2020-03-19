دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها بالقفازات في كواليس «لعبة النسيان».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل فريق عمل مسلسل “لعبة النسيان”، بعيد ميلاد الفنانة المصرية دينا الشربيني، في كواليس تصوير المسلسل.

واللافت خلال الحفل هو ارتداء دينا الشربيني، وعدد من النجوم للقفازات والكمامات وذلك خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا.

وحرصت الفنانة المصرية إنجي المقدم، على تهنئة صديقتها دينا الشربيني، بعيد ميلادها ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع “أنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا روح قلبي.. أتمنى لك عيد ميلاد رائع وسنة رائعة يا رب مليئة بالسعادة والنجاح وكل ما تتمنيه”.

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دينا الشربيني، تؤدي خلال أحداث مسلسلها الرمضاني المقبل “لعبة النسيان”، دور زوجة لكنها تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها، ما يجعلها في ورطة عندما يكتشف زوجها حقيقتها وتتسبب في قتله ثم تفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.

ويعد مسلسل “لعبة النسيان” ثاني بطولات دينا الشربيني المطلقة في الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مسلسل “زى الشمس” العام الماضي.

مسلسل “لعبة النسيان” مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

كما تنتظر دينا الشربيني، عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل، وأمير كرارة، وغيرهم من النجوم.