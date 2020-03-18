نجمة "la casa de papel" تكشف إصابتها بـ"كورونا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
كشفت الفنانة الإسبانية itziarituno، الشهيرة بدور راكيل في المسلسل الإسباني "la casa de papel" عن إصابتها بفيروس كورونا.
وأوضحت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أنها عانت من بعض الأعراض، وأجرت التحاليل اللازمة وجاءت النتيجة إيجابية.
وطالبت جمهورها بضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية: "إنه خفيف وأنا بخير ولكن معدي للغاية وخطير للغاية على الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة، هذا ليس هراء، كن على دراية به، لا تأخذ الأمر باستخفاف".
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