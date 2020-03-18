سارة نخلة والوزيري يتفاعلان مع مبادرة "احنا في ضهرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تفاعل عدد من العاملين بالوسط الفني، مع مبادرة "احنا في ضهرك"، التي تستهدف مساعدة الأشخاص الكبار في السن وتلبية إحتياجاتهم المنزلية أو غيرها، دون نزولهم للشارع وتعرضهم لأي مخاطر، خاصة إذا كان ذويهم خارج مصر.

وتفاعلت الفنانة سارة نخلة، وكتبت عبر حسابها على"فيسبوك"، قائلة: "لو حد عايش برا مصر وأهله كبار في السن وعايشين لوحدهم في محيط (الشيخ زايد - أكتوبر -المهندسين)، والمناطق القريبة من زايد، أنا ممكن اشتريلهم طلباتهم ولو في دواء ناقص وأوصلها لحد البيت، عشان مينزلوش ويعرضوا نفسهم للعدوى لا قدر الله".

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فيما تفاعل أيضا المنتج محمد الوزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، مع المبادرة عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "لو حد عايش برة مصر وأهله كبار في السن وعايشين لوحدهم في محيط (الشيخ زايد -المهندسين-الزمالك-الهرم) أو أي مكان حواليهم، أنا ممكن أشتريلهم كل طلباتهم وأوصلها لحد البيت عشان مينزلوش ويعرضوا نفسهم للعدوى لا قدر الله".

يذكر أن، هاشتاج "احنا فى ضهرك"، أطلقه عدد كبير من المصريين في الخارج لمساعدة ذويهم، بعد توقف حركة الطيران، بتقديم الدعم المادي والمعنوي، ومساندة كل من تعثر في العودة لوطنه في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم مع انتشار فيروس كورونا.