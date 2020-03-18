إصابة نجمة Frozen II راشيل ماثيوز بـ كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 10:46 مساءً - أكدت الممثلة الأمريكية راشيل ماثيوز، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث سجلت بذلك الإصابة الخامسة بين أشهر نجوم هوليوود.

وكان النجم العالمى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، أعلنا إصابتهما بـ كورونا قبل مغادرتهم المستشفى وعودتهم إلى منزلهم لمتابعة طقوس العزل الخاصة بهم، كما أعلنت الممثلة الأوكرانية أولجا أوريلنكو، والممثل البريطانى إدريس ألبا، عن إصابتهما بالفيروس، وبعدهم أكد الممثل النرويجى كريستوفر هيفجو، الذى شارك فى المسلسل الشهير "صراع العروش – Game Of Thrones" إصابته أيضا.

وقالت بطلة فيلم Frozen II عبر حسابها على إنستجرام: "مرحبا يا رفاق لقد أجريت اختبارا وجاءت النتائج إيجابية لفيروس كورونا وخضعت للحجر الصحى الأسبوع الماضى ولست متأكدة من الخطوة التالية ولكن من الواضح أننى سأبقى فى الحجر الصحى حتى يطلب منى عكس ذلك.. أشعر بتحسن ولكننى سأشارك ببعض المعلومات التى ستكون مفيدة للبعض".

Advertisements

وطلبت من متابعيها أن يعتنوا ببعضهم البعض ويصبحوا مسؤولين عن صحتهم.

وكشفت لجمهورها الأعراض التى شعرت بها على مدار أسبوعا كاملا وقالت إن الأعراض بدأت مع التهاب فى الحلق والتعب والصداع ، والتى وصلت إلى حمى خفيفة.

وأكدت ماثيو أنها لم تخضع للفحص إلا عندما علمت أنها خالطت أحد المصابين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"