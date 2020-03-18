وفاة الممثل الأمريكي ستيوارت ويتمان عن عمر يناهز 92 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 10:46 مساءً - توفي الممثل الأمريكي ستيوارت ويتمان الذي اشتهر بأفلامه الغربية العديدة الثلاثاء، بصحبة عائلته حوله في منزله في مونتيسيتو ، في كاليفورنيا بعد مضاعفات سرطان الجلد عن عمر يناهز 92 عامًا، وعمل النجم بثبات طوال حياته المهنية وقال ابنه إن هوليوود القديمة فقدت أحد نجومها الحقيقيين.

وأضاف “كان ستيوارت ويتمان معروفًا بأدواره الوعرة وسحره الوسيم وكنا فخورين به بسبب أدواره التلفزيونية والأفلام وترشيحه لجائزة الأوسكار ، لكن ما سنتذكره حقًا هو

حبه الحماسي لعائلته وأصدقائه”.

وحصل ستيوارت على ترشيح لجائزة الأوسكار لدوره الرائد في التحرش بالأطفال في The Mark (1961).

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وولد ستيوارت في سان فرانسيسكو في عام 1928 لكنه التحق بالمدرسة الثانوية في لوس أنجلوس ثم ذهب إلى سلاح المهندسين بالجيش لمدة ثلاث سنوات.

وكان دوره الأول في عام 1951 وفي عام 1953 ، وحصل على أول دور كبير له في فيلم.

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