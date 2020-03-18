بالصور: مشاهير يتسوقون قبل عزل أنفسهم بمنازلهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 10:46 مساءً - العزل الصحي العام في المنازل الذي طبقته معظم دول العالم،الغربية منها والعربية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتفشيه،شمل المشاهير في الولايات المتحدة الأمريكية، فشوهد عدد من المشاهير يتسوقون بأنفسهم احتياجاتهم في متاجر بقالة وخضروات ومعقمات ،وما يميز تسوقهم عن الناس العاديين،أنهم لم يتهافتوا على شراء كل شيء،بل اكتفوا ببعض الاحتياجات الضرورية جداً،واحترموا دورهم عند الدفع،ولم يستغلوا شهرتهم في تجاوز غيرهم أو أخذ أكثر من قطعة لمنتج محدد غذائي أو معقم.

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