فيديو .. أحمد السقا للمصريين: خليك في البيت

نشر النجم أحمد السقا فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وحرص السقا من خلاله بتوعية جمهوره لتوخي الحذر، كما علق على الفيديو قائلًا: علشان صحتك علشان بيتك علشان ولادك علشان حياتك علشان بلدك خليك في البيت ربنا يزيح الغمة .. خليك في البيت. صحتك علشان بيتك علشان ولادك علشان حياتك علشان بلدك خليك في البيت ربنا يزيح الغمة .. خليك في البيت. Advertisements ومن ناحية آخرى يستعد النجم أحمد السقا لعرض فيلم العنكبوت، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، شيماء سيف، محمد ممدوح، شيكو، أحمد صلاح السعدني، رامز أمير، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم. فيلم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، شيماء سيف، محمد ممدوح، شيكو، أحمد صلاح السعدني، رامز أمير، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم.

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