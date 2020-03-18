فيديو.. دوين جونسون يعلم ابنته كيفية التغلب على كورونا

نشر الفنان العالمي دوين جونسون فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر ذا روك من خلاله برفقة ابنته، وهو يعطيها بعض الدروس في تخطي الحذر من فيروس كورونا، كما علق
ومن ناحية أخرى يشارك الفنان العالمي دوين جونسون في بطولة فيلم غابة كروز، وهو من تأليف جلين فيكارا، وإخراج جومي كوليت سيرا، وبطولة كل من إيميلي بلانت، جاك وايتهول، بول جياماتي، جيسي بليمونس، إدجار راميريز، مارك آش وورث، آندي نيمان.
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