فيديو .. أحمد السعدني يوجه رسالة تحذير من أجل القضاء على كورونا

نشر الفنان أحمد السعدني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ووجه السعدني بعض النصائح إلى جمهوره ومتابعينه، ومن أهمها البقاء في البيت،
ومن ناحية آخرى يشارك في بطولة مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج إسلام خيري، وبطولة كل من محمد عبد الرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، أحمد صلاح السعدني، ياسر الطوبجي، محمد ثروت، أحمد فتحي.
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