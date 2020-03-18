ميرنا وليد - بيروت - بعد الفيديو الذي ظهر خلاله الفنان المصري ​محمد حماقي​ معلنا بأنه لا يعاني من فيروس كورونا كما أشيع مؤخرا، علمنا من مصدر مقرب لحماقي بأنه يتواجد حاليا داخل الإستوديو لساعات طويلة من أجل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد وبالفعل انتهى من تسجيل بعض الأغنيات التي يتعاون فيها مع محمد رحيم والألبوم من المفترض أن يطلقه حماقي في نهاية العام الحالي.

ومن ناحية أخرى، لم يحسم حماقي موقفه حتى هذه اللحظة تجاه شركة الانتاج التي ستنتج له إذ ان ألبومه الأخير "كل يوم من دا" كان آخر عمل في تعاقده مع إحدى شركات الإنتاج ويتلقى عروضاً كثيرة من شركات عدّة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- محمد حماقي يتحدّى فيروس كورونا ويدخل الاستوديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.