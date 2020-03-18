بالصورة- ساعة زوج فوز الفهد تفوق راتبها بكثير

ميرنا وليد - بيروت - انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بساعة زوج الفاشينيستا الكويتية ​فوز الفهد​ خلال بعد انتشار صور زواجها من رجل الأعمال الثري عبداللطيف الصراف.

واستعرض زوج فوز الفهد ثرائه بعدما ظهرت ساعة يده في إحدى اللقطات المتداولة، ليتبين أنها ساعة من طراز ليس ممكناً الحصول عليها لذوي الدخل المحدود.

الساعة من ماركة سويسرية فاخرة ويبلغ سعرها 270 ألف دولار أميركي.

وسبق أن أكدت فوز الفهد في مقابلات لها بأن أجرها قد يصل في الشهر الى 200 ألف دولار مقابل الإعلانات التي تروج لها عبر حساباتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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