خاص الفن- لهذا السبب.. سمية الخشاب تخفّض من أجرها

ميرنا وليد - بيروت - واجهت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ تأجيلات عديدة لأعمالها الفنية طوال الفترة الماضية سواء على مستوى الدراما او السينما وهو ما جعلها تقرر تقليل أجرها السينمائي من أجل العودةالى محبيها.

إذ بدأت سمية الخشاب فعلياً بتحضير عمل سينمائي جديد سيكون من بطولتها الى جانب الممثل المصري أحمد آدم ويشاركهما البطولة الممثل محسن محيي الدين ومن تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.

ووافقت سمية الحصول على 500 الف جنيه مصري فقط ما يساوي نصف مليون جنيه كأجر عن البطولة وذلك لرغبتها في العودة للمشاركة في الأعمال السينمائية من جديد.

وواجه هذا العمل العديد من الأزمات، أبرزها تأخر الحصول على تصريح الرقابة على المصنفات الفنية، وبعد ذلك توقف بسبب انشغال أحمد أدم بالمسرحية، التي كان من المفترض أن يقدمها في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، وهي المسرحية التي تشاركه بطولتها أيضا سمية الخشاب.

ويعد هذا الفيلم عودة للفنانة سمية الخشاب للعمل بالسينما بعد غياب دام لمدة ٥ أعوام كاملة، منذ مشاركتها في فيلم "الليلة الكبيرة" عام 2015 وأخرجه سامح عبدالعزيز، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم، عمرو عبدالجليل، أحمد رزق، زينة، وفاء عامر، محمد لطفي وأخرين، وهو من تأليف أحمد عبدالله.