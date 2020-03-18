بالصورة- إلسا زغيب بلوك صارخ بعد أزمة كورونا

ميرنا وليد - بيروت - في ظل أزمة فيروس كورونا المنتشر في لبنان والعالم، وفي وقت يلتزم معظم الناس في الحجر المنزلي تفادياً لانتشار الوباء، نشرت الممثلة اللبنانية ​إلسا زغيب​ صورة لها من جلسة تصوير خضعت لها منذ أسبوعين لتسلية متابعيها الذين يلتزمون الحجر المنزلي.

وضمن إطار التفاعل عبر مواقع التواصل الإجتماعي طلبت إلسا من متابعيها إعطاء رأيهم بإطلالتها حيث ظهرت بلوك صارخ معتمدة المكياج السموكي الأسود القوي وارتدت قميصاً أسود وجاكيت سوداء من الجلد. وزاد من إطلالتها جمالا تسريحة شعرها حيث أستلدته الى الخلف معتمدة قصة الشعر القصير.

الجدير ذكره أن الممثلة إلسا زغيب تشارك في مسلسل "ما فيي" بجزئه الثاني الى جانب كارمن لبس وزينة مكي وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا ومعتصم النهار وأخرين وهو من إخراج رشا شربتجي.

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