بالفيديو- بمناسبة عيد الأم أمينة تطرح "ادعيلي يا أما"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية أمينة أغنيتها الجديدة بعنوان "​ادعيلي يا أما​" بمناسبة ​عيد الأم​. الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن والملحن محمد عبدالمنعم والموزع خالد نبيل.

وصورت الأغنية فيديو كليب بشكل مختلف تكشف عن أهم اللحظات التي تجمع الأبناء والبنات بوالدتهم التي ربتهم وتعبت من أجلهم بالإضافة الى الدعاء للأم.

كما تحرص أمينة كل عام على تقديم أغنية للأم باعتبارها من أهم الأشخاص في حياة كل إنسان.

وتقول كلمات الأغنية: "ادعيلي يا اما بدعاك ليا ياما ربنا يرضى عليي يا حبيبتي ياما دانا لو حعيش العمر ماأديك شوية.. انت روحي وكل أهلي ياما ياما يا غاليا يا اما".

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