راقصة تونسية تشجع على الحجر المنزلي بوصلات رقص

ميرنا وليد - بيروت - صدقت الراقصة الاستعراضية تونسية ​نرمين صفر​ بوعدها لمتابعيها بأنه في حال حجروا أنفسهم في المنزل ستنشر فيديوهات مباشر من حسابها ترقص خلالها لأمام المتابعين، من أجل تشجعيهم على البقاء في المنزل والتقليل من الاختلاط لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​.

وقالت صفر خلال فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: "شدوا دياركم تو كل ليلة نشطحلكم (نرقصلكم)" قبل أن تقوم بوصلة الرقص في الفيديو.

وخرجت الراقصة التونسية في فيديوهات لايف وهي ترتدى "كمامة" طبية وبذلة رقص شرقية كشفت عن منطقة الصدر والساقين، ورقصت على أغنيات شعبية مصرية أبرزها "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن شاكوش.

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