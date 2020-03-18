راغب علامة يمارس الرياضة مع نجله.. هل لجأ للعزل المنزلي؟

شارك الفنان راغب علامة جمهوره بفيديو له وهو يمارس الرياضة مع نجله خالد داخل المنزل؛ مؤكداً أنه اعتاد ممارسة الرياضة في الصالات الرياضية، لكن مؤخراً أصبح يمارسها في منزله خوفاً من الكورونا، وهو ما دفع البعض من محبيه للتساؤل إن كان علامة لجأ للعزل المنزلي خوفاً من إصابته بالفيروس كما فعل عدد كبير من نجوم الفن؟

وكان الفنان راغب علامة قد عرضت له مؤخراً حلقة جديدة مع الاعلامي بلال العربي، B my guest، من برنامج الحلقة تم تصويرها في مسرح الأولمبيا في باريس، وهو المسرح الذي يحيي فيه أكبر نجوم العالم حفلاتهم، وأطلق راغب علامة العديد من التصريحات الساخنة والآراء الصادمة.

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وأكد راغب علامة في الحلقة أنه كان من أول المنتفضين ضد الأوضاع في بلده لبنان، وأنه يصرخ منذ 3 أو 4 سنوات، كما رد بجرأة على منتقدي آراء الفنانين في السياسة وقال: أحسن لا يلحقونا ولا يسمعوا كلامنا لأن صوت الحق عمره ما بيتسكت، وتطرق إلى قضية مواطنته اللبنانية نانسي عجرم مؤكداً أنها بعد الحادث تعرضت لابتزاز كبير، وكشف عن علاقته بالجمهور السعودي، بأنه كبر معه لأنه يراه من صغره منذ كان عمره 19 سنة، سواء في مصر أو السعودية أو أمريكا أو أوروبا.

وأشار راغب علامة إلى أن الفنان ليس فقط صوتاً جميلاً، ولكن رأس جميل أيضاً، يقصد أن يكون لديه تفكير وتخطيط، وشدد على أن حياة الفنان قصيرة ولا بد أن يستغلها في عمل العديد من الأشياء، وفاجأ الجمهور بالكشف عن تصورات علاقته بالفنانة أحلام؛ حيث قال: أنا وأحلام كتير أصحاب في ذا فويس، عكس علاقتهما في آراب آيدول، والتي شهدت خلافات وتصريحات مضادة كثيرة، كما تطرق لعلاقته بأولاده وقال: من لا يعرفه يقول إنهم إخوته وليسوا أبناءه.