يوسف الخال يهاجم الممثلين بسبب استمرار التصوير فهل قصد تيم حسن؟

شنّ الممثل يوسف الخال هجوماً حاداً على شركات الإنتاج والممثلين الذين لا يزالون يصوّرون رغم حالة الطوارىء التي أعلنت في لبنان كإجراء احترازي لمنع تفشّي وباء الكورونا.

وكتب يوسف عبر حسابه على "تويتر" تغريدة جاء فيها " بيكون مجرم و بلا ضمير اللي عم بيصور و بيكون بلا شخصية اللي بعدو قبلان إنو يصور.".

وجاء تعليق يوسف، بعد انتشار خبر عن تدخّل وزراة السياحة للطلب من شركة "الصباح" للإنتاج إيقاف مسلسل "الهيبة" بموسمه الرابع، بعد أن وردت شكاوى من صحافيين، استنكروا استمرار التصوير بما قد يعرّضه لإصابات العاملين فيه بالكورونا.

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وقد اعتبر البعض أن يوسف يقصد الشركة التي هو على خلاف معه، بعد أن كان آخر أعمالهما معاً مسلسل "تشيللو" الذي جمعه بالممثل تيم حسن، وخرج من الشركة بعدها ولم تتعاقد معها على أي عمل جديد.

يذكر أن يوسف الخال وزوجته نيكول سابا لم يرتبطا بأي عمل لرمضان المقبل، وهو ما عرّضهما لهجوم، من قبل بعض من اعتبر أنّ هجوم يوسف على زملائه سببه إقصاؤه عن مسلسلات رمضان، في حين دافع البعض الآخر عنه، سيّما وأنّ شقيقته ورد أوقفت تصوير مسلسل "عشيق أمي" الذي كان من المقرّر أن تطلّ به في رمضان المقبل.