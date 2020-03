وفاة النجم العالمي ستيورات ويتمان عن عمر يناهز 92 عاماً

تُوفي الممثل الأميركي، ستيوارت ويتمان، عن عمر يناهز 92 عاماً في منزله في مونتيسيتو، في كاليفورنيا بعد معاناة مع مرض سرطان الجلد وكان حوله عائلته ممن قضوا معه أيامه الأخيرة ولم يفارقوه لحظة.

ستيوارت وايتمان هو ممثل أميركي، ولد في 1 فبراير (شباط) 1928 بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، وهو أحد الممثلين الأميركيين المتخصصين في الأدوار الصعبة، وهو ابن سمسار عقارات، تخرج في المدرسة الثانوية في لوس أنجيلوس عام ١٩٤٥ ثم التحق بكلية الفنون المسرحية بلوس أنجيلوس، حيث درس الدراما والقانون، وعمل في فرقة مسرحية متجولة، وبدأ في الحصول على أدوار صغيرة في التلفزيون والسينما، وساعدة جسمه الرياضي ووسامته، بالإضافة إلى موهبته في أداء الشخصيات المركبة للصعود بسرعة للنجومية، وبلغت ذروة نجاحه بمنتصف الستينيات، كما كان له دور كبير في المسرح

بجانب السينما والتلفزيون. ومن أهم أعماله The Treasure of the Amazon عام ١٩٨٥ و.Murder، Inc عام ١٩٦٠و مسلسل Cimarron Strip.