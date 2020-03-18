حكيم يطلق أول أغنية توعوية للوقاية من «كورونا»

أصدر الفنان حكيم أول أغنية توعوية للوقابة من فيروس «كورونا»، ونشرها عبر صفحته على موقع إنستغرام، وقال حكيم: «ربنا يحميكم، ويحمى مصر وكل شعوب العالم من كل ابتلاء»، ولاقت الأغنية إعجاب الكثير من محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان حكيم قد أصدر مؤخراً أغنية «قلبي يا ناس» من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، وإخراج مازن نيازي؛ لتدخل في قائمة الأكثر رواجاً على يوتيوب للمرة السابعة على التوالي.

وتصدرت الأغنية أغنيات ألبومه السبع المتنوعة التي طرحها حكيم حتى الآن من ألبومه الجديد «الراجل الصح» على اليوتيوب، والأغنيات هي: «الراجل الصح، ورقصوني، والجارسون، وآه بحبه، والصعيد يادولة، والله يسامحك» التي طرحها من ألبومه الجديد «الراجل الصح».

يُذكر أن حكيم وُلد بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا، وبدأ الغناء وهو في العاشرة من عمره في حفلات المدرسة والأسرة؛ فاكتسب شهرة في بلدته، وفي المرحلة الثانوية جاء إلى القاهرة للبحث عن فرصة للغناء، فغنى في الملاهي الليلية والأفراح، وحاول والده أن يبعده عن الغناء والعودة إلى بلدته لاستكمال دراسته، لكنه لم يستجب، وبدأ يذيع صيته في مجال الغناء في الأفراح. في عام 1989 تعرف على الفنان حميد الشاعري الذي قدمه إلى صاحب شركة سونار التي أصدرت له أول ألبوم غنائي باسم «نظرة»، وحقق نجاحاً وانتشاراً كبيراً.

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