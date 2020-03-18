نجل محمد لطفي يتسبب له في أزمة كبيرة داخل مسلسل "النهاية".. إليك التفاصيل

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان محمد لطفي من داخل كواليس مسلسل «النهاية» الذي يشارك في بطولته.

وظهر لطفي وهو بوجه شبه محترق، حيث يجسد شخصية جديدة وغريبة ضمن أحداث المسلسل، حتى أن الكثير من النشطاء توقع أن يكون دور لطفي من أهم الأدوار التي ستكون في دراما رمضان المقبل.

Advertisements

وتسببت الصورة في أزمة كبيرة لمحمد لطفي داخل المسلسل، حيث غضب منه المخرج ياسر سامي. ومنتج المسلسل، نظراً لتسريب الشخصية التي ستكون مفاجأة للجمهور.

واعتذر لطفي عن انتشار الصورة وأكد أن نجله هو من قام بنشرها عبر موقع فيس بوك.

اقرئي ايضا : ماذا قال محيي إسماعيل بعد انتشار شائعة وفاته بفيروس «كورونا»؟