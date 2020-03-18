رامي امام ينشر صورة لأبنائه مع شقيقه: أولادي وعمهم

شارك المخرج رامي عادل إمام جمهوره بصورة تجمع أبناءه عز الدين وعادل مع شقيقه محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

وعلق رامي عادل إمام على الصورة قائلًا: «أولادي وعمهم» ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

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وعلى صعيد آخر أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل «فلانتينو»، ليبدأ مرحلة «المونتاج»، استعداداً لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

يجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل «فلانتينو»، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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