شقيق ياسمين عبد العزيز للعوضي: «عايشين مع بعض بدون صفة.. والعيب مش عليك»

عاد الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، لإشعال الأزمة بينه وبين الفنان أحمد العوضي من جديد، حيث نشر وائل تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك» هاجم فيها شقيقته وأحمد العوضي
وقال وائل خلال التدوينة: «بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت عليا وشتمت فيا وفي عيلتي.. الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم».
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وأضاف وائل: «اللي أنا عايز أعرفه دلوقتي إنتو ازاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه..!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول..!!! متعلنوا جوازكم»
وأنهى وائل تدوينته قائلاً: «طيب قسماً بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلتية أنا هاخد حقي بالقانون وأخيراً للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني!!!!!!!؟»
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