ماذا قال محيي إسماعيل بعد انتشار شائعة وفاته بفيروس «كورونا»؟

علق الفنان محيي إسماعيل على ما تم تداوله بإصابته بفيروس كورونا، قائلاً: «أنا زي العفريت، وأنا عندي مكرونة وليس كورونا».

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى»، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»: «هناك أناس تكتب منذ عامين بأن محيي إسماعيل توفي، ومعرفش ليه».

وعن انتشار فيروس كورونا أكد: «أرى أن ما يحدث تضخيم من جهات أجنبية لديها مصالح خاصة، وهناك طبيب أكد فرم قشرة الليمون في الزبادي وشربها تقي الانسان من أي إصابة».



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