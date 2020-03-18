ماذا قال محيي إسماعيل بعد انتشار شائعة وفاته بفيروس «كورونا»؟

علق الفنان محيي إسماعيل على ما تم تداوله بإصابته بفيروس كورونا، قائلاً: «أنا زي العفريت، وأنا عندي مكرونة وليس كورونا».
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى»، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»: «هناك أناس تكتب منذ عامين بأن محيي إسماعيل توفي، ومعرفش ليه».
وعن انتشار فيروس كورونا أكد: «أرى أن ما يحدث تضخيم من جهات أجنبية لديها مصالح خاصة، وهناك طبيب أكد فرم قشرة الليمون في الزبادي وشربها تقي الانسان من أي إصابة».
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