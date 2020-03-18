ياسمين صبري تتلقى هدية ثمينة بعد خطبتها من احمد ابو هشيمة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عدة فيديوهات قصيرة عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها هدية باهظة الثمن من ماركة كارتييه العالمية، المتخصصة في تصنيع المجوهرات وساعات اليد، تلقتها بعد إعلان خطبتها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

من جهة أخرى أهدى أبو هشيمة خطيبته ياسمين صبري خاتم الخطوبة الذي كثرت الأقاويل حول القيمة المادية له، الذي وصل سعره إلى نحو 3 ملايين جنيه، وهو الأمر الذي كان مثار استفهام.

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وخاتم الخطوبة الذي ارتدته ياسمين صبري من تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، وهو عبارة عن ماسة كبيرة الحجم مزينة بإطار باللون الذهبي.

وتأكد بشكل رسمي، خبر خطوبة الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية.

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يأتي ذلك بعدما، نشر أحمد أبو هشيمة، صورة عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ممسكاً بيد خطيبته الجديدة التي لم يفصح عنها، معلنًا خبر الخطبة، ومؤكدًا حبه لها.

وظهرت في الصور يد أحمد أبو هشيمة، ويد أخرى اتضح أنها يد الفنانة ياسمين صبري، إذ تتطابق صورة المجوهرات التي ترتديها مع نفس مجوهرات «ياسمين» التي ظهرت بها قبل أيام.

من جهة أخرى، تستكمل ياسمين صبري، تصوير مشاهد مسلسلها «الفرصة الثانية» للعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020.

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