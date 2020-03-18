شكرا لقرائتكم خبر عن "90 عاما وما يزال رائعا".. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد والدها محمود رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة قديمة، احتفلت الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلاد والدها الفنان الاستعراضى محمود رضا، الذى يعتبر أحد أساطير الرقص الشعبى، عبر حسابها بموقع انستجرام، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها.

الفنانة شيرين رضا، علقت قائلة على الصورة:"عيد ميلاد سعيد بابا ️90 عامًا ولا يزال رائعًا .. أنا أحبك".



شيرين رضا

يشار إلى أن الفنان محمود رضا أحد أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات .

وكانت الفنانة شيرين رضا بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "ليه لأ" مع المخرجة مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تصور شيرين العمل رغم إصابتها بكسر في قدمها منذ فترة ولم تتعاف بشكل كامل من الإصابة حتى الآن، ولكنها تتحامل على نفسها وتصور مشاهدها واضعة الجبيرة على قدمها المكسور.

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مسلسل "ليه لأ" تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "جمجوم وفيديو" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الثانى من الشهر الكريم.