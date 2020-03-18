الفنانة هند البحرينية تدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

Mar 18, 2020
دخلت الفنانة هند البحرينية الحجر الصحي وذلك بعدما نشرت عبر حسابها على انستغرام صورة من اول يوم لها فيه بسبب فيروس كورونا.
وكشف برنامج “تراندينغ” أن هند البحرينية عادت مؤخراً من رحلة أوروبية ودخلت مباشرة الحجر الصحي في احدى المستشفيات في البحرين وذلك أفضل لصحتها وصحة من حولها.
ونشرت هند فيديوهات لها عبر خاصية “الستوري”، عبر حسابها على انستغرام من اليوم الاول والثاني لها من الحجر الصحي، حيث أكدت انها لا تعاني من عوارض كورونا.
كما تلقت هند العديد من الرسائل حيث تمنى لها محبيها السلامة.
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