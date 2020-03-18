بدرية طلبة: احتقرت تصرف شقيق ياسمين عبد العزيز.. فماذا قالت عن الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

دافعت الفنانة المصرية بدرية طلبة، عن زميلتها ياسمين عبد العزيز، أمام الهجوم ضدها من شقيقها وائل عبد العزيز، بسبب ارتباطها عاطفيا بالفنان أحمد العوضي.

وقالت بدرية في لقاء مع "فوشيا" على هامش مشاركتها في عرض أزياء المصمم محمد شهبندر: "ياسمين مؤدبة ومحترمة، تعلمت منها احترام الأهل والتعامل معهم برقي، لا يمكن أن تقوم بفعل خاطئ".

وأضافت: "انفصلت عن زوجها وارتبطت، هذا طبيعي وسنة الحياة، ما المشكلة في ذلك؟!، سواء تزوجت أو اتخطبت، الله يسعدها ويكرمها".

وتابعت: "احتقرت التصرف الذي قام به شقيقها بالحديث عن المشاكل والأزمات بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي أمام الجمهور".

وعن تنفيذ تطبيق "جي بي إس" مثل خرائط جوجل، بنبرة صوتها، قالت: "نعمل على تنفيذه خلال الفترة الحالية، وستكون التعليقات من جانبي كوميدية مثل (الهي يستر طريقك)".

وعن أعمالها الجديدة في دراما رمضان المقبل، قالت بدرية طلبة: "أشارك في مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان".

وأردفت: "كما أشارك في مسلسل ونحب تاني ليه مع الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز".

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ومن جانب آخر، أشارت بدرية إلى أنها دائما ما ترتدي العباءة خاصة في شهر رمضان، كما يصل لها العديد من العباءات من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، ولكنها تفضل بالتحديد ارتداء العباءات التي يصممها محمد شهبندر.

يذكر أن علاقة ياسمين عبد العزيز بالعوضي قد تسببت في جدل واسع مؤخرًا بعدما دخل شقيقها وائل على خط الأزمة وهاجمهما وطالبهما في آخر منشور له قبل أن يحذفه بإعلان زواجهما لأنهما يعيشان معا بدون صفة.

يأتي هذا في الوقت الذي اعترفت فيه ياسمين بحبها للعوضي على الملأ، ورد عليها الأخير بنشر صورتهما معا وعلق عليها بكلمة "بحبك".

وأكد وائل عبدالعزيز في منشور مطول له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن ياسمين مقاطعة لعائلتها كي تعيش حياتها دون تدخل من أحد إلا أنه كثيرا ما يقف بجانبها ساردا لها بعض المشاكل التي فعلتها، وأوضح أنه غير راضٍ عن الصور التي تنشرها مع فنان يصغرها بـ 10 أعوام –قاصدا الفنان أحمد العوضي- خاصة أن سيرته والعائلة لم تكن على لسان أحد من قبل.

ووجه وائل عبد العزيز رسالة فيديو لأخته عبر صفحته على "فيسبوك"، اعتذر فيها على ما بدر منه واعدا إياها أن يكون "خارج حياتها" وأنها "حرة في مستقبلها"، وذلك بعد الهجوم والانتقادات التي طالته.