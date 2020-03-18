إحالة نجلي أحمد السبكي للمحاكمة بتهمة حيازة المخدرات

القاهرة – لايف ستايل
أحالت النيابة العامة المصرية نجلي المنتج أحمد السبكي، كريم وخالد السبكي، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط قوة أمنية لمواد مخدرة داخل سيارة الشقيقين في 12 سبتمبر (أيلول)، وذلك عقب انتهاء حفل زفاف الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث تم إلقاء القبض عليهما وجرى تحرير محضر بالواقعة.
وأصدرت النيابة العامة حينها قراراً بإخلاء سبيل كريم وخالد السبكي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري، وذلك قبل انتهاء التحقيقات التي أحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
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