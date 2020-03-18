إصابة نجم “Game of Thrones” بفيروس كورونا المستجد

أكد موقع “كوميكبوك” أن الممثل النرويجي “كريستوفر هيفجو” المعروف بأدواره في السلسلة الدرامية الشهيرة “Game of Thrones” أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي إصابة هيفجو، بعد إعلان الممثل البريطاني إدريس إلبا، إصابته بفيروس كورونا من خلال نشره فيديو على حسابه الشخصي بـ”تويتر”، كشف فيه تفاصيل الإصابة، كما طمأن جمهوره.

وكتب إلبا: “هذا الصباح أظهرت نتائج اختبار Covid 19، أشعر أنني بخير ، ليس لدي أي أعراض حتى الآن ولكن تم عزلي منذ أن اكتشفت احتمال تعرضي للفيروس”.

كما وجه رسالة تحذيرية للجمهور، حرصًا على حالتهم الصحية وألا يصيبهم الفيروس، وقال: “ابقَ في المنزل أيها الناس وكن عمليًا. سأبقيك على اطلاع على ما أفعله، لا داعي للذعر”.

وينضم إدريس إلبا لمجموعة الفنانين الذي أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، بعد الفنان توم هانكس، وربتا ويلسون، وأولحا كوريلينكو، وتم عزلهم تلقيهم العلاجي بالشكل السليم.

وقبله أعلم العالمي توم هانكس إصابته بالفيروس بالإضافة لإصابة زوجته ريتا، أثناء تواجدهم في أستراليا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقال: “شعرنا بالتعب قليلاً، وكان لدينا نزلات برد، وبعض آلام بالجسد. وكان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعد الكشف تأكد إصابتنا بفيروس كورونا”، موجها رسالة لجمهوره بعدها: “اعتنوا بأنفسكم”.

ووجه بعدها رسالة طمأن فيها الجمهور وقال: “مرحبا يا رفاق.. أريد أنا وريتا ويلسون أن نشكر جميع الذين حرصوا على الاهتمام بنا، ونحن الآن في عزلة حتى لا ننشر المرض إلى أي شخص آخر.. هناك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للتغلب على كورونا، وهي اتباع نصيحة الخبراء والعناية بأنفسنا وببعضنا البعض”.

قد يهمك ايضاً:

إليسا تتحدى كورونا بـ"الكمامة"

توقف تصوير "باتمان" لمدة أسبوعين بسبب فيروس "كورونا"