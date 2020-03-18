"فتاة بوند" تكشف تفاصيل علاجها من كورونا

""الخليج 365"" من بيروت: أطلت نجمة هوليوود أولغا كوريلينكو مجدداً عبر حسابها على "إنستغرام" لتضع متابعيها بأجواء حالتها الصحية خلال مواجهتها لفيروس كورونا بعدما أعلنت إصابتها به منذ أيام.
وألقت النجمة المعروفة بـ"فتاة بوند" تبعاً لشهرتها بفيلم "Quantum of Solace" من سلسلة أفلام جيمس بوند_ التحية على متابعيها معلنة أنها تشعر بتحسن اليوم. وانخفضت حراتها.
وطمأنت أنها موجودة في لندن. وحثت كل من يشك بإصابته بالخضوع فوراً لاختبار الفيروس التاجي وبالحجر على نفسه منعاً لأذية الآخرين.
وأجاب على السؤال حول الأدوية التي وصفها الأطباء كعلاج، موضحة أنها نُصِحَت بتناول الباراسيتامول في حالة ارتفاع درجة حرارة الحمى وإذا شعرت بألم شديد. وقالت: أنا أتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية. لكن انتبهوا، فهذه الفيتامينات لا تعالج الفيروسات التاجية ولكنها تساعد فقط الجهاز المناعي على أن يكون أقوى لمواجهة الفيروس!
وقدمت لمتابعيها وصفاتها من الفيتاميتات قائلة، إليكم ما أتناوله:
- حمض البانتوثنيك(Pantothenic Acid) - فيتامين ب 5 ، الذي يسمى أيضًا حمض البانتوثنيك والبانتوثينات ، حيوي لحياة صحية. مثل جميع الفيتامينات المعقدة B ، يساعد B5 الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة.
- فيتامين E - هو عنصر غذائي أساسي قابل للذوبان في الدهون مع خصائص مضادة للالتهابات. يساعد فيتامين E على دعم الجهاز المناعي ووظيفة الخلية وصحة الجلد. إنه مضاد للأكسدة، مما يجعله فعالًا في مكافحة آثار الجذور الحرة الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي للأغذية والسموم في البيئة.
- فيتامين ج - غني عن القول آمل!
الكركمين (أو الكركم) - مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.
- الزنك - يساعد الجهاز المناعي على محاربة البكتيريا والفيروسات.
وأضافت محذّرة: أنا أيضًا أتناول الفضة الغروية (colloidal silver) ولكن يرجى توخي الحذر عند أخذها لأن بعض مواقع الويب لديها تحذيرات بشأنها حيث لا يمكن لأي شخص أخذها. يرجى التحقق مما إذا كان يمكنكم تناوله أو قد يكون لديك مضاعفات صحية.
أنا أيضًا أتناول Cell Food ولكن مرة أخرى ، يرجى التحقق من مواقع الويب عبر الإنترنت حول هذا الموضوع حيث يتم تحذير بعض الأشخاص من تناوله.
وختمت متمنية حظا طيبا للجميع!
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Hello everyone! I’m feeling better today. My fever is gone! I hear people can’t figure out where I currently am. I’m in London! How do I know it’s coronavirus and not just a flu? I did a test for coronavirus which came back positive. What are the medicines that doctors prescribed as treatment? NONE! I was told to take paracetamol in case my fever was too high and if I was in too much pain. However, I do take vitamins and supplements. Please note that these vitamins do NOT cure Coronavirus but only help the immune system be stronger in order to fight! here is what I’m taking: Pantothenic Acid- Vitamin B5, also called pantothenic acid and pantothenate, is vital to living a healthy life. Like all B complex vitamins, B5 helps the body convert food into energy. Vitamin E - is a fat-soluble, essential nutrient with anti-inflammatory properties. Vitamin E helps support the immune system, cell function, and skin health. It’s an antioxidant, making it effective at combating the effects of free radicals produced by the metabolism of food and toxins in the environment. Vitamin C - goes without saying I hope! Curcumin (or Turmeric) - anti- inflammatory, antioxidant. Zinc - helps immune system fight bacteria and viruses. I also take colloidal silver but please be careful taking it as some websites have warnings about it as not everyone can take it. Please check if you can take it or you might have health complications. I also take Cell Food but again please check websites online about it as certain people aren’t recommended to take it! Good luck everyone! Кратко на русском: Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в ЛОНДОНЕ! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией Всем кто болеет хорошего выздоровления. Всем кто пыт #coronavirus #коронавирус
A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on Mar 18, 2020 at 8:15am PDT
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