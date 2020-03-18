شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الموسم الثالث.. شوف الأول والثانى من Ozark بـ فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس، من خلال حسابها الرسمى على موقع التغريدات تويتر، فيديو رصدت فيه أهم الأحداث لـ الموسم الأول والثانى لـ مسلسل Ozark، وذلك قبل طرح الموسم الثالث من العمل فى 27 من مارس الجارى، وحصد الفيديو مشاهدات تقترب من 40 ألف مشاهدة فى خلال ساعات من طرحه، يضم الموسم الثالث من العمل على 10 حلقات، وكان قد نجح الموسم الثانى والأخير من المسلسل فى حصد شعبية كبيرة من قبل المشاهدين، ووصل تقييمه لـ8.3 عبر موقع IMDB الشهير.

وتدورأحداث المسلسل حول مارتى بيرد، الذى يجسد شخصيته جيسون بيتمان، وهو محاسب مالى ينقل عائلته من شيكاجو إلى منتجع صيفى فى أوزاركس، بصحبة زوجته "ويندي" وطفليهما، ويخوض مارتى الكثيرمن العقبات بعد الخطأ الذى حدث فى إحدى عمليات غسيل الأموال المتورط فيها.

مسلسل Ozrak من بطولة جيسون باتيمان، لورا ليني، جوليا جارنر، صوفيا هوبليتس، سكايلر جيرتنر، جيسون بتلر هارنر، بيتر مولان، ليزا إيمري، جوردانا سبيرو، كارسون هولمز، تشارلي طحان، كيفن جونسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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بالإضافة إلى ذلك تستعد شبكة Netflix لإطلاق سلسلة جديدة عن طبيب التحليل النفسى سيجموند فرويد، وستطرح السلسلة التي ستتكون من 8 حلقات تحت اسم "Freud"، سيدورالعمل الجديد في إطار دراما وتشويق، حيث سيكشف كيف تمكن من تحقيق نظريته الخاصة في التحليل النفسي، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "somagnews"، وسيكون العمل الجديد بسيط لكى يستطيع من فهمه كل المشاهدين، وليس العلماء فقط.

وكانت قد أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الشخصيات الخارقة Raising Dion للموسم الثاني، وتم عرض المسلسل، فى 4 أكتوبر من العام الماضى، وتم اعتباره أحد أفضل 10 مسلسلات على Netflix لعام 2019، سيبدأ إنتاج الموسم الثاني من مسلسل Raising Dion خلال العام الجارى 2020، لكن دون موعد محدد لذلك، الموسم الثانى من العمل 8 ساعات منقسمة إلى حلقات.

وتكون الموسم الأول من مسلسل "Raising Dion"من 9 حلقات تضم العديد من الأحداث الجاذبة بين الخيال العلمي والدراما، وتدور أحداث مسلسل Raising Dion حول أم تكتشف أن ابنها لديه قوى عظمى وتحاول بطرق عديدة معرفة كيفية تربيته بأمان، بينما يحاول الطفل أن يستخدم هذه القدرات والاستفادة منها.