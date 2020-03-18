شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونيو نجمة "La Casa De Papel" تعلن إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

وأوضحت، أن أفضل طريقة لمساعدة وحماية أنفسنا والحفاظ على سلامتنا ليس فقط ولكن حماية الأخرين، حيث البقاء فى المنزل وعدم المغادرة إذا لم يكن ذلك ضروريا.

ونشرت النجمة الاسبانية، صورة لها عبر حسابها بموقع انستجرام، مشيرة أنها ظهر لديها الأعراض وأجرت اختبار وجاءت النتيجة إيجابية، موضحة أنها بخير ولكن ذلك المرض معدٍ وخطير للغاية للأشخاص الذين لا يملكون مناعة قوية.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثلة الاسبانية إيتزيار إيتونيو Itziar Ituno الشهيرة بـ (راكيل) نجمة مسلسل La Casa De Papel عن إصابتها بفيروس كورونا، وأنها الآن فى عزلة بمنزلها، مشيرة أنها شعرت بالأعراض وأجريت اختبار وظهرت النتيجة بالإيجابية.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالى” لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".

يشار إلى أن إسبانيا أعلنت الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 13716، والوفيات إلى 558 حالة، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، تخصيص 200 مليار يورو، 20% من الناتج المحلى الإجمالى الإسبانى، للتخفيف من الأثر الاقتصادى والاجتماعى لأزمة فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

Advertisements

ووافق سانتشيز على حزمة جديدة من التدابير كـ"درع" لتأثير الأزمة من أجل إيقاف المنحنى الهبوطى للعمالة والإنتاج، وقال "إنها أكبر تعبئة للموارد الاقتصادية فى التاريخ الحديث لإسبانيا"، وذلك فى محاولة لمواجهة التحدى الاجتماعى والاقتصادى".

وتشمل التدابير الجديدة 600 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتى والسلطات المحلية، وتكفل خدمات الإمدادات والاتصالات، وكذلك الحق فى السكن مع وقف دفع أقساط الرهن العقارى للأشخاص الذين يعانون من حالات خاصة.

كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، أنه سيتم تخصيص 30 مليون يورو للمجلس الأعلى للبحث العلمى (CSIC) ومعهد كارلوس الثالث الصحى (ISCIII) لتطوير لقاح ضد فيروس "كوفيد 19