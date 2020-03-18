شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فرقة ديسكو مصر تواجه كورونا بحفل أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث فرقة ديسكو مصر غدا الخميس حفل مباشر لهم من خلال اليوتيوب، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر مساءا، يأتي الحفل امتثالًا لقرارات الدولة بإلغاء جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"؛ وفي نفس الوقت تشجيعاً للشباب على البقاء في المنزل بعيداً عن فرص العدوى.

وايماناً من الفريق بحق المواطنين فى الحفاظ على صحتهم، وأيضاً فى حقهم فى الترفيه، أعلنت الفرقة عن تحقيق الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا وبث الحفل رقمياً من خلال خاصيه اليوتيوب لايف بحيث يتم التفاعل مع الجمهور من الشباب من خلال التعليقات واستقبال طلباتهم من الأغاني والموسيقى.

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فرقة ديسكو مصر تضم الثلاثى مصطفى الشريف وعمرو عماد، شادى وصفى ، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية " الدنيا ريشة فى هوا" من فيلم الفيل الأزرق 2.