شكرا لقرائتكم خبر عن بكمامة وملابس ساخنة.. راقصة تشجع التونسيين على حظر التجول بوصلات رقص"لايف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفت راقصة استعراضية تونسية تدعى نرمين صفر بعهدها للشعب التونسى، بأنه في حال فرض حظر التجوال ستنشر فيديوهات "لايف" ترقص خلالها للشعب التونسى، من أجل تشجعيهم على البقاء في المنزل والتقليل من الاختلاط لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت صفر خلال فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي متوجهة للتونسيين بالقول "شدوا دياركم تو كل ليلة نشطحلكم (نرقصلكم)" قبل أن تقوم بوصلة الرقص فى الفيديو.

وخرجت الراقصة التونسية فى فيديوهات لايف وهى ترتدى "كمامة" طبية وبدلة رقص مكشوفة الصدر والساقين، وهى ترقص على أغنيات شعبية مصرية أبرزها "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن شاكوش، وسط تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، إذ حازت فيديوهات الراقصة التونسية على نسبة مشاهدات عالية.

ويحسب تقرير لصحيفة تونسية فإن أكثر من 30 ألف مواطن تونسى شاهدوا البث المباشر لنرمين صفر، بالغناء مقابل 14 ألف مشاهدة لبيان رئاسة الجمهورية التونسى الذى أعلن فيه فرض حظر التجوال.

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، فرض حظر تجوال فى البلاد لمدة 12 ساعة يوميا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأعلن سعيد بدء حظر التجوال من يوم اليوم الأربعاء من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وألمح الرئيس التونسى إلى احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتصت الأمور ذلك، وقال إن تونس ومختلف دول العالم "عرفت جوائح وأوبئة أدت إلى وفاة الآلاف"، ولكن شدّد على أن "الخطر اليوم هو أشد لأنّ التنقل صار أسهل وانتشار العدوى صار أوسع".

وطالب قيس سعيد في خطابه أيضًا المواطنين التونسيين بعد التنقل إلى عند الضرورة القصوى، قائلا "عندما تلازمون البيوت وتتجنبون التجمعات تساهمون في الحد من الوباء".

وكانت تونس أعلنت تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، وقررت غلق المساجد والأسواق والمقاهى وحدودها البرية، بجانب تعليق الرحلات الجوية لمواجهة انتشار الفيروس.