شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يعزل نفسه خوف من كورونا.. وهذه قصة "الطابع" على يده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم البوليوودى الشهير أميتاب باتشان، دخوله للعزل المنزلى، خوفا من انتشار فيروس كورونا القاتل، وبعده عن التجمعات والاحتكاك مع الأشخاص. ونشر النجم العالمى صورة لطابع على يده يشير لعزله ذاتيا، عبر حسابه الرسمى بتويتر، قائلا :"الختم على اليد بالحبر بدأ فى مومباى، ابقى سالما، كن حذران واعزل نفسك لو شككت فى الأعراض".



آميتاب باتشان

قال وزير فى الحكومة الهندية اليوم الأربعاء إن 276 هنديا إجمالا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فى الخارج حتى الآن. وقال فى. موراليدهاران وزير الدولة للشؤون الخارجية في رد مكتوب على سؤال في البرلمان إنه ثبتت إصابة 255 منهم في إيران، بينما تأكدت إصابة آخرين في الإمارات وإيطاليا والكويت وسريلانكا ورواندا وهونج كونج.

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن الشركات الهندية تبنت خطوة لنشر الوعى حول وباء كورونا بإيعاز من الحكومة عن طريق تغيير نغمة الهاتف للمتصل بمعلومات حول الوباء وإرشادات للحماية منه.

وأوضحت أن النغمة التى سيسمعها المتصل عبارة عن رسالة مسجلة لمدة 30 ثانية تشمل معلومات وتعليمات وإرشادات. وتبدأ الرسالة بالتشغيل باللغة الإنجليزية، بسعال شخص، يسمعها المتصل بديلا عن سماع نغمة الهاتف المعتادة، إلا أن مواقع إلكترونية عدة نشرت طريقة لكتمان صوت تلك الرسالة بعد سيل من الشكاوى حول مدى الإزعاج الذى تسببه، وتحتوى الرسالة على معلومات حول الفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه لا يسمعها إلا المتصل.