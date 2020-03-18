شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات غنائية وكليبات واجهت المجهول بسبب كورونا أبرزها لـ وائل كفورى واليسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب انتشار فيروس "كورونا" في دول العالم، والقلق الذى تعيشه مصر من هذا الفيروس الخطير، تم إلغاء حفلات نجوم الغناء وتأجيل تصوير بعض الأعمال الفنية بوالأخص الكليبات الغنائية، والتي كان من المفترض إنجازها خلال شهر مارس الجارى، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز الحفلات والكليبات التى اضطر صناعها لتأجيلها.

رولا سعد:

المطربة اللبنانية رولا سعد، أجلت تصوير كليب أغنيتها "ملكة في الجمال" حتى إشعار آخر، وكانت رولا ستصور مشاهد الكليب بين سوريا وأوكرانيا، والكليب من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، وإخراج زياد خورى.

صابر الرباعى:

أعلنت الشركة المنتجة لكليب صابر الرباعى الجديد، والذى يحمل اسم " ليلة من العمر"، تأجيله بسبب فيروس كورونا المتواجد داخل البلاد، حيث كان من المقرر عرضه يوم الجمعة الماضي، والكليب من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.

كارول سماحة:

طلبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المساعدة من جمهورها لاتخاذ قرار، متعلق بالكليب الجديد لها: "مش هعيش"، والذى أجلت إطلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد، وطالبت كارول سماحة جمهورها للتصويت بخصوص إطلاق الكليب أو استمرار تأجيلهن وغردت عبر تويتر: "نظرا للطلب الملِّح على طرح فيديو كليب الجديد مش هعيش، هل أنتم مع طرح الفيديو الكليب في هذه المرحلة؟ أو مع التأجيل ؟ ساعدوني لأخذ القرار المناسب :".

أمينة:

قالت أمينة عبر حسابها بموقع إنستجرام، " أنا لغيت شغل كتيير وأتأجل شغل أكتر الحمد لله لو سمحتم نلتزم بقواعد واساليب وقايتنا ما فيش أهم من الصحة، وربنا يسترها علينا جميعا وتمر الأزمة دى على خير يااارب".

لم يتوقف الأمر على الكليبات فقط، بل أن هناك العديد من الحفلات الغنائية التى تم تأجيلها أيضا

وائل كفورى وناصيف زيتون

أعلن النجم وائل كفورى، عن تأجيل حفله الغنائى، والذى كان مقرر إقامته يوم 22 مارس، في لندن مع المطرب السورى ناصيف زيتون، إلى موعد آخر، بسبب منع التجمعات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن يقدم وائل كفورى مجموعة كبيرة من أغنياته التي يعشقها جمهوره منها، عمرى كله، بالغرام، ليل ورعد، بحبك انا كتير، ويشارك المطرب ناصيف زيتون، في فقرات الحفل أيضا والذى يقدم خلال باقة متميزة من أغنياته.

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اليسا:

قام القائمون على حفل الفنانة اللبنانية إليسا المقرر إقامته في العراق 20 مارس تأجيله بسبب تجنب انتشار مرض فيروس كورونا، إلى أجل غير مسمى.

تامر حسنى ونيكول سابا:

أعلن النجم تامر حسنى منذ أيام عن تأجيل كافة حفلاته خلال شهرى مارس وأبريل حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات، وكان من بينهم حفل عيد الأم الذى كان مقرر اقامته داخل نادى وادى دجلة، بمشاركة النجمة اللبنانية نيكول سابا.

عاصى الحلانى:

النجم عاصى الحلانى أعلن عن تأجيل حفله الغنائى يوم 26 مارس، في سهل حشيش بالغردقة، إلى موعد آخر، وكتب عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات "تويتر": بناء علي قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاتنين الموافق 9 مارس 2020 في مصر، والذي يتضمن تعليق جميع الفعاليات المتضمنة تجمعات بين المواطنين أو تلك التي تضمن انتقال المواطنين بين محافظة و أخرى.. تقرر التأجيل إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً".

مسار إجبارى:

بسبب انتشار فيروس كورونا، قررت إدارة مهرجان SXSW الموسيقي العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلغاء فعاليات حفلاته، والتى كانت تضم أولى حفلات فرقة مسار إجباري في تكساس يوم 20 مارس المقبل، وتقرر إلغاء الفعاليات لأجل غير مسمى لحين إشعار آخر.

ميريام فارس:

أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إلغاء حفلها في فعاليات أول بطولة نسائية للجولف فى السعودية، والذي كان مقررا إقامته يوم 20 مارس الجارى، بسبب الإجراءات الوقائية الحالية في السعودية لمنع تفشى فيروس كورونا.