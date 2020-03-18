شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت"..أحمد السعدنى يطالب جمهوره بالبقاء فى المنزل للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان أحمد السعدنى، جمهوره على السوشيال ميديا، بضرورة البقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا القاتل، موضحا أن هناك فئة تضطر إلى النزول إلى العمل من أجل كسب قوت يومها، مشيرا لابد منهم أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى.

وقال الفنان أحمد السعدنى، خلال فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام :"حسيت أنه من الواجب على وعلى أحد عنده متابعين على السوشيال.. لو قال كلام ولو واحد حتى نفذه أو استفاد بيه يبقى عمل شيء كويس.. أنا بطلب من الجميع أننا نلتزم بيتنا ده شيء كويس.. أنا ما ما وروهوش شيء ضرورة، اللى مضطر ينزل لظروف أكل العيش الشغل والمعيشة يأخد كل الاحتياطات اللازمة.. وربنا يرفع عنا البلاء والوباء ويحفظ مصر".

يشار أن الفنان أحمد صلاح السعدنى اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى والمأخوذ عن فورمات إيطالي ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هاني خليفة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث شهدت الأسابيع الماضية مفاوضات مع السعدنى لتكرار التعاون مع دينا وأبدى موافقة مبدئية ولكنه اعتذر في النهاية.

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وقدم أحمد السعدنى مع دينا الشربينى مسلسل "زى الشمس" في شهر رمضان الماضى وحققا به نجاحاً مميزاً، وشارك في بطولة العمل أحمد داود، هنا شيحة، سوسن بدر، عمر السعيد، جمال سليمان، أحمد مالك، محمد علاء، ليلى عز العرب، مريم الخشت، محمد لطفى شاهين، والطفلين ياسين عمرو وملك حسن وسامية أسعد وسيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

وعرض لأحمد السعدنى مؤخرا مسلسل شبر ميه" وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، "شبر ميه" ينتمي لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وشارك في بطولته نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج سيلميديا مها سليم وسينرجى".