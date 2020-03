شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق حساب نتفليكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الحساب الرسمى لمنصة "نتفليكس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للاختراق، عبر موقع تويتر، وغير المخترق صورة الحساب وكتب فى المساحة الشخصية مازحا وساخرا "حساب أبوى".

ووضع المخترق صورة مكتوب عليها كلمات من قصيدة شعرية، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية، ويحظى الحساب بمتابعة كبيرة، إذ يتابعه 726 ألف متابع عبر تويتر.

أعلنت كل من شبكة قنوات نتفليكس وشبكة Apple TV+، عن إلغاء استكمال تصوير جميع أعمال الدرامية التى يتم تصويرها الفترة الحالية على أن تطرح الشهور المقبلة، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى اجتاح معظم دول العالم، وأدى إلى وفاة الآلاف.

ومن ضمن المسلسلات التى تم إيقاف تصويرها من قبل شبكة آبل، مسلسل جايسون موموا الجديد الذى عرض منه جزء واحد فقط See، ومسلسل For All Mankind، ومسلسل Servant، ومسلسلMythic Quest، ومسلسل Lisey’s Story. وجاءت قائمة المسلسلات التى أوقفت تصويرها شبكة نتفليكس، "مسلسل Lucifer، ومسلسل The Flash، بالإضافة إلى مسلسل Young Sheldon، ومسلسل Super girl، ومسلسل Batwoman. ولم تعلن شركات الإنتاج عن توقيت محدد لإعادة استكمال تصوير مسلسلاتها واكتف بالإعلان عن وقف تصوير المواسم الجديد من الأعمال الدرامية التى يتم تصويرها حاليًا. ووفقا للكثير من التقارير الأجنبية، فإن صناعة السينما تتعرض لانهيار بشكل كبير، بسبب تفشى الفيروس بشكل كبير مما يمنع الكثير من شركات الإنتاج من استكمال التصوير، ووقف الكثير من الأعمال، وهو ما عرضهم لخسارة وصلت لعشرات الملايين التى تم إهدارها بشكل كبير بسبب التأجيلات. وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن آخر الإحصائيات العالمية لفيروس كورونا، تؤكد اصابة " 134153" شخصا فى العالم، وتوفى 50457 حالة على مستوى العالم، ووصل الفيروس لــ123 بلد حتى الآن.