شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض آخر حلقات "ختم النمر" لـ أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مساء اليوم الأربعاء الحلقة الأخيرة من مسلسل "ختم النمر" من بطولة أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء علي قناة on e، والتي ستكشف عن مفاجآت غير متوقعة للمشاهدين ومتابعي العمل منذ أولى حلقاته.

مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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تدور أحداث مسلسل "ختم النمر"، فى إطار رومانسى تشويقى، حول شخصية عمر النمر، الذي يقع في حب هنادي، ولكن بطل المسلسل يتعرض للعديد من المشاكل والظروب بسبب حبة لهنادي خاصة عندما يجد شيقيه سعيد يريد الزواج منها، ويعانى عمر من مشاكل خاصة مع والدة ووالد هنادي التي تتزوج شقيقه وتعيش في نفس المنزل وتحاول الانتقام من تركها، وفى نفس الوقت يعيش حب جديد مع مريم ويواجه الصعوبات الكثيرة التي يحاول التغلب عليها.