صور| بعد انتهاء تصويره.. درة تكشف عن شخصيتها في "الحرملك 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة درة، عن شكل الشخصية التي تظهر من خلالها بمسلسل "الحرملك 2"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشة mbc.

ونشرت درة، صورا من شخصيتها بالمسلسل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "حنة في الجزء الثاني من مسلسلي حرملك 2، رمضان 2020 على mbc، انتهينا من التصوير منذ فترة".

مسلسل "الحرملك 2" بطولة: جمال سليمان، درة، سامر المصري، باسم ياخور، أحمد فهمي، هبة نور، ومن تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

والمسلسل سوري لبناني، وعمل تاريخي يحكي عن الحقبة التي كان يعيش فيها العثمانيون، وتتطرق أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية.