فيديو| فنانون عرب طاردتهم شائعة الإصابة بـ"كورونا".. هكذا نفوا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يُعد فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو الأزمة الأكبر التي يعاني منها العالم أجمع، وهناك العديد من الشائعات التي طاردت عدد من الفنانين المصريين، خاصة بعد إصابة عدد من النجوم العالميين مثل "توم هانكس وإدريس ألبا"، فحرص بعضهم على نفيها..

محي إسماعيل

حرص الفنان الكبير محيي إسماعيل، على نفي الشائعات التي لاحقته مؤخرًا بشأن إصابته بفيروس كورونا، وقال خلال مداخلة في برنامج "على مسؤوليتي": "أنا معنديش كورونا، أنا عندي مكرونة، أنا كويس وزي العفريت، كاتبين خبر إني عندي كورونا، وبقول للي بيكتب الحاجات دي إن قوة الحب أقوى من حب القوة، وأما نتعب شوية اللي يقوينا هو"، مضيفا: "بقالهم سنتين بيكتبوا وفاة محيي إسماعيل، وليه منبقاش كويسين ونتطهر عشان ربنا يحبهم أكثر".

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جاد شويري

الفنان اللبناني جاد شويري، خضع لفحص الكورونا، وجاءت النتيجة سلبية، فغرد لجمهوره، قائلا: "أنا رسميا خال من الكورونا، شعرت ببعض العوارض، لذا هرعت لإجراء الفحص أمس، لا داع للذعر مثلي، لكن رجاءً إبقوا آمنين وفي منازلكم".

محمد حماقي

أما الفنان محمد حماقي فكان أل ما طاردته تلك الشائعة، وقال في مقطع فيديو: "النهاردة جاتلي رسائل كتير جدًا على الواتسآب، إن في إشاعة بتقول إني عملت تحليل لفيروس كورونا وإن النتائج كانت إيجابية، ولكن ده مش حقيقي خالص أنا في البيت الحمد لله كويس"/ مضيفًا: "بشكركم جدًا، وبطمنكم في نفس الوقت، وبطلب منكم تخلوا بالكم من نفسكم، على قد ما تقدروا خليكم في البيت، يعني النزول يكون على قد الشغل بس، بلاش تجمعات والسهر في أماكن زحمة".