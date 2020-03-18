فيديو.. أحمد السعدني يطالب جمهوره بالبقاء في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان أحمد السعدني، على نشر مقطع فيديو بهدف توعية جمهوره ومتابعيه حول فيروس كورونا المستجد، وناشدهم بعدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة.

وقال "السعدني" في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "انستجرام"، "إنه يشعر أن من واجبه المشاركة في توعية الناس وطالبتهم بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، للحد من تفشي الفيروس المنتشر، مؤكدًا أن أي فنان من الممكن أن يكون سببًا في أن يستمع أحد من جمهوره لما يقوله، فمن واجبه أن يناشد جمهوره بذلك".

وعرض مؤخرًا للسعدني مسلسل "شبر ميه" عبر قناة‎ DMC ‎، بطولة نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوي، ونهى ‏عابدين، ‏وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأيف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏ ‏