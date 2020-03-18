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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
طالب مغني الراب مروان بابلو، جمهوره ومحبيه، بعدم محاولة إقناعه بالتراجع عن قرار اعتزاله المجال الفني قائلًا: "أنا بتوب لربنا محدش يطلب مني أرجع".
وعبر خاصية "ستوري انستجرام"، كتب "بابلو": "ماحدش يطلب منى ارجع تاني .. بعد إذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا .. وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني .. وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضه وربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفرلي"
وفي فبراير الماضي، أعلن بابلو اعتزاله الموسيقى، وحذف العديد من أغنياته وكليباته من قناته الشخصية على "يوتيوب".
واشتهر بابلو بعدد من أغاني الراب أبرزها "الجميزة"، و"سندباد"، و"فلكلور".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان إعتزاله.. مراون بابلو: أنا بتوب ومحدش يطالبني بالرجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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