بصورة نادرة.. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد والدها الـ90

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلاد والدها المخرج والفنان الاستعراضي محمود رضا، الـ90 عبر حسابها بـ"انستجرام".
ونشرت "شيرين"، صورة نادرة تجمعها بوالدها خلال فترة شبابه، وعلقت عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا بابا، 90 سنة ومازالت شباب وعظيم، أحبك جدا".
محمود رضا هو مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، ويُعد أحد أشهر الفنانين في تاريخ الفن المصري، إذ قدم العديد من الأعمال الفنية وصمم رقصات استعراضية ووصلت شهرته إلى العالمية.
آخر أعمال شيرين رضا الفنية، فيلم "رأس السنة"، تأليف محمد حفظي، بطولة إياد نصار، بسمة، إنجي المقدم، أحمد مالك، علي قاسم، وإخراج محمد صقر.
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