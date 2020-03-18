محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها من كواليس مسلسل "دهب عيرة"، المقرر عرضه في رمضان 2020. وظهرت عبير في الصور برفقة يسرا وحلا شيحة وهنادي مهنى، وعلقت عليها قائلة: "الملكة يسرا القمر وأحلى بنات دهب عيرة، ماشاء الله، رمضان٢٠٢٠". Advertisements مسلسل "دهب عيرة" بطولة الفنانه يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادى مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. واحتفل فريق عمل المسلسل 10 مارس الماضي بعيد ميلاد الفنانة يسرا، خلال التصوير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري مع يسرا وحلا شيحة في كواليس "دهب عيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.